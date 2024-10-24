Янина Павленко возобновила выезды по обращениям граждан. Теперь в должности замглавы администрации Ялты

Работая по обращениям граждан в Гурзуфе, заместитель главы администрации Ялты отметила отсутствие диалога территориального органа с рядом общественников поселка. Руководство администрации должно вмешиваться только тогда, когда терорган не может решить проблему, а не по каждому обращению. Надеюсь, выводы будут сделаны, — подчеркивает Янину Павленко. Также пришлось вернуться к одной из тем, по которой уже был выезд — подтопление ряда домов из-за «строительных инициатив» частного лица на речке. Тогда были даны поручения — не выполнены. Даю еще раз шанс исправить ситуацию. Срок — до нового года. Иначе будут приняты жесткие меры. Еще один вопрос — потоки воды с виноградников. Обращусь к руководству «Массандры» с просьбой обустроить дренажные системы, — отмечает заместитель главы администрации Ялты. Все вопросы на личном контроле руководителя тероргана Виктора Гамаля. На сегодня он главный представитель администрации Ялты в поселке.