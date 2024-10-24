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Дмитрий Демешин принял участие в заседании совета Дальневосточного федерального округа

Ключевыми темами заседания стали состояние объектов ЖКХ и энергетики, подготовка к отопительному периоду, организация работы в округе по привлечению инвестиций и технологическое развитие Дальнего Востока. Участие в обсуждении приняли главы субъектов округа и федеральные министры.

Источник: Губерния онлайн

Заседание совета ДФО прошло под председательством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Говоря о прохождении отопительного сезона на Дальнем Востоке, вице-премьер подчеркнул, что готовность котельных, тепловых сетей и жилищного фонда в ДФО составляет более 98%. Подготовка энергообъектов ПАО «РусГидро» идет по графику, кроме того, компания работает над новыми проектами.

Также обсуждалась работы дальневосточных регионов по привлечению инвестиций. Хабаровский край в этом плане набрал хороший темп, сообщил глава региона Дмитрий Демешин. Среди крупных проектов региона: сбойка Тихоокеанской железной дороги и открытие порта Эльга.

«Реализуются крупные инвестиционные проекты в металлургической и горнодобывающей отрасли. В частности, продолжаются пуско-наладочные работы на второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината. А в 2025 году планируется запуск горно-обогатительного комплекса на месторождении “Малмыжское”, что позволит стать Хабаровскому краю одним из лидеров по добыче и обогащению меди в России», — сообщил Дмитрий Демешин.