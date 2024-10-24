Дмитрий Демешин принял участие в заседании совета Дальневосточного федерального округа

«Реализуются крупные инвестиционные проекты в металлургической и горнодобывающей отрасли. В частности, продолжаются пуско-наладочные работы на второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината. А в 2025 году планируется запуск горно-обогатительного комплекса на месторождении “Малмыжское”, что позволит стать Хабаровскому краю одним из лидеров по добыче и обогащению меди в России», — сообщил Дмитрий Демешин.