Эйсмонт сказала, что Лукашенко узнал дату выборов в Беларуси по прилету в Казань

Эйсмонт обратила внимание на то, что пока глава государства и белорусская делегация летела в Казань на саммит БРИКС, в Палате представителей Национального собрания было сказано про дату выборов. Она отметила, что президент Беларуси узнал об этом по прилету, как вся белорусская делегация.