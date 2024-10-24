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Эйсмонт сказала, что Лукашенко узнал дату выборов в Беларуси по прилету в Казань

Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко узнал про дату выборов, когда прилетел в Казань.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко узнал дату выборов в Беларуси по прилету в Казань, пишет Sputnik.by.

— Я бы не искала здесь какой-то глубокой конспирологии. Так совпало, действительно, — уточнила пресс-секретарь президента.

Эйсмонт обратила внимание на то, что пока глава государства и белорусская делегация летела в Казань на саммит БРИКС, в Палате представителей Национального собрания было сказано про дату выборов. Она отметила, что президент Беларуси узнал об этом по прилету, как вся белорусская делегация.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.

ЦИК 23 октября объявил, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Тем временем глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.

Кстати, ЦИК сказал об участии в выборах в качестве кандидатов белорусов из-за границы.