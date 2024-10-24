В России проиндексируют пенсии с 1 января

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — сказал он во время выступления в Совфеде.
Глава российского Минфина отметил, что возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Также министр добавил, что средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тысяч рублей.
Ранее в Госдуме сообщили, что в октябре военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 5,1 процента. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера коснется около 2,8 миллионов человек.
С февраля 2025 года в России социальные пенсии увеличатся на 14,47%, сообщили ранее в Социальном фонде России.