Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России проиндексируют пенсии с 1 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. С 1 января российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Источник: РИА "Новости"

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — сказал он во время выступления в Совфеде.

Глава российского Минфина отметил, что возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Также министр добавил, что средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме сообщили, что в октябре военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 5,1 процента. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера коснется около 2,8 миллионов человек.

С февраля 2025 года в России социальные пенсии увеличатся на 14,47%, сообщили ранее в Социальном фонде России.