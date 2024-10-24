Травников на форуме «Учебная Сибирь» обозначил задачи развития образования

Глава региона подчеркнул, что на пленарное заседание заявлена самая актуальная сегодняшняя тема: «В экономике в условиях сложившегося демографического дефицита не осталось ни одной отрасли, которая бы не жаловалась на нехватку кадров. В Новосибирской области, при всём разнообразии её экономики, нет ни одной сферы, где бы об этом не говорили. Но надо отметить, что наши работодатели всё более активно включаются в решение проблемы. За последние годы сделано многое благодаря национальным проектам, федеральным и региональным программам. Отдельные слова благодарности — федеральным министерствам, Правительству России за разворот системы распределения контрольных цифр приёма в сторону региональных университетов. В Новосибирской области за последние пять лет количество бюджетных мест по самым необходимым для нашей экономики специальностям выросло практически в полтора раза. Мы то же самое делаем в системе среднего профессионального образования, более чем на 30% увеличив за такой же период количество бюджетных мест и продолжая это делать. Идёт гибкая донастройка учебных программ, графиков обучения и прохождения практик. Тем не менее, проблема ещё далеко не решена, и потенциал для её решения есть, в том числе в части точного прогноза. В Новосибирской области по инициативе Новосибирского государственного технического университета и Правительства региона работает государственная информационная система прогнозирования кадров. Мы попытались через удобные личные кабинеты вовлечь максимальное число работодателей к участию в точном прогнозировании потребности в кадрах. Но пока только каждый десятый работодатель участвует в этой работе. И если мы не создадим условия не для принуждения, а для побуждения всех руководителей включиться в эту работу, мы будем этим заниматься очень долго. Все предприятия нуждаются в новых квалифицированных и перспективных кадрах. Это, конечно, особый вызов перед системой образования. С другой стороны, наша диверсифицированная экономика даёт молодым людям большое богатство выбора, что встречается далеко не во всех регионах», — напомнил Андрей Травников.