Правящая коалиция Шольца потеряла 40% своих избирателей за четыре года

Как пояснил исследователь общественного мнения Манфред Гюльнер, основатель и руководитель Института Forsa, СДПГ и «зеленые» «слишком сильно заботятся о маргинальных группах и проблемах (таких как легализация марихуаны), а не об интересах подавляющего большинства». А СвДП, со своей стороны, «разочаровал свою основную клиентуру — немецкий средний класс, потому что бюрократические ограничения не уменьшились, как ожидалось, а фактически возросли».