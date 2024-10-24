Правящая коалиция Шольца потеряла 40% своих избирателей за четыре года

Канцлер Германии Олаф Шольц в наши дни не пользуется популярностью. На прошлой неделе ему пришлось прибегнуть к завуалированной угрозе — провести вотум недоверия и рискнуть распадом правительства, — чтобы парламент одобрил его «пакет мер безопасности». Теперь выясняется, что широкая общественность тоже не очень доверяет ему, пишет Кристина Холмгрен-Ларсен в статье для European Conservative.
Судя по опросу, проведенному Institut Forsa, число немцев, которые доверяют Шольцу, за последние четыре года резко сократилось — с 75% в 2020 году до жалких 20% сегодня.
Неудивительно, что дела у правящей в ФРГ коалиции «Светофор», состоящей из Социал-демократической партии Шольца (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и «зеленых», обстоят ненамного лучше.
Четыре года назад 63% опрошенных немцев говорили, что доверяют действующему правительству. Сегодня так считают только 21%.
В ответ на утверждение «политики знают, что волнует граждан в их повседневной жизни» только 17% респондентов согласились с этим, а 2% уверены, что политики «не знают этого».
Лишь 24% немцев сегодня согласны с тем, что «государство может выполнять свои задачи» по сравнению с 56% в 2020 году, что даже тогда являлось довольно плачевным показателем общественного доверия.
Как пояснил исследователь общественного мнения Манфред Гюльнер, основатель и руководитель Института Forsa, СДПГ и «зеленые» «слишком сильно заботятся о маргинальных группах и проблемах (таких как легализация марихуаны), а не об интересах подавляющего большинства». А СвДП, со своей стороны, «разочаровал свою основную клиентуру — немецкий средний класс, потому что бюрократические ограничения не уменьшились, как ожидалось, а фактически возросли».