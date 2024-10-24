Лукашенко озвучил предложения Беларуси для БРИКС

«Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения», — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь — традиционно ответственный и эффективный партнер. «Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации. Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим», — заявил глава государства.
О сфере безопасности
В числе направлений, в реализации которых Беларусь может сыграть весомую роль, Александр Лукашенко в первую очередь назвал сферу безопасности.
«Взаимное уважение, неделимая безопасность, гарантии странового развития без конфронтации и противоборства — те принципы, на которых необходимо строить наш новый миропорядок, с нашей точки зрения», — сказал Президент.
Об устойчивом развитии
«Для многих стран глобального большинства, как и для нас, особенно актуальна задача построения устойчивых, экономически самодостаточных государств при отсутствии больших запасов природных ресурсов, географических и климатических преимуществ. Беларусь с этим справляется», — отметил Александр Лукашенко.
Он заявил о готовности Беларуси предложить свой исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других. «Как вопреки санкционному давлению и попыткам цветных революций сохранять и приумножать человеческий потенциал, обеспечивать высокие социальные стандарты и достойное качество жизни, коммерциализировать инновации и быстро осваивать технологии», — сказал глава государства.
О борьбе с голодом, бедностью, последствиями изменения климата
Беларусь является один из ведущих мировых экспортеров минеральных удобрений, широкого спектра продовольственных товаров, сельскохозяйственных машин и технологий.
«Мы вносим свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности в мире. Готовы взаимодействовать с коллегами в области аграрной науки, по вопросам адаптации сельхозкультур к изменениям климата, мелиорации и вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот», — заявил на саммите глава государства.
О гуманитарной сфере
Беларусь готова внести свой вклад в развитие сотрудничества в рамках БРИКС и по этому направлению.
«Белорусское образование ценится в мире: за дипломами по самым востребованным современным специальностям к нам приезжают представители более 110 стран. Важным фактором успешного развития нашего суверенного государства являются сильные научные школы», — сказал Александр Лукашенко.
Среди приоритетов — энергоэффективные технологии, наноматериалы и новые источники энергии, промышленные биотехнологии, медицина и IT-сфера.
Беларусь также наработала ряд компетенций в аэрокосмической области. «Готовы вносить свой вклад в реализацию инициативы о создании спутниковых систем БРИКС и в дальнейшем — консорциума космических исследований. Будем рады делиться опытом и научно-практическими результатами», — заявил Президент.