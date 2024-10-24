Лукашенко озвучил предложения Беларуси для БРИКС

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь — традиционно ответственный и эффективный партнер. «Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации. Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим», — заявил глава государства.