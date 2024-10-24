ЦИК: создание избирательных участков за рубежом не предусмотрено

«Белорусским законодательством не предусмотрено создание участков (для голосования — Sputnik) за рубежом. Для президентской кампании это тоже актуально. Для тех граждан, которые, возможно, приедут из-за рубежа принять участие, но здесь не имеют регистрации, — для них организуем участок в Минске», — сказал Карпенко.
Возможно также, что такие участки будут созданы во всех областных городах республики. Если граждане сочтут необходимым приехать и проголосовать, они смогут это сделать на этих участках.
Выборы президента
Накануне стало известно, что выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года.
Как сообщил Карпенко, подать документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты надо не позднее 1 ноября 2024-го.
По его словам, чтобы выдвинуть кандидата в президенты, нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. Подписные листы будет печатать ЦИК, но разрешено и скачать бланк с сайта Комиссии, чтобы распечатать самостоятельно. В группу по сбору подписей должно входить не менее 100 человек.
У сборщиков подписей будут удостоверения, выданные ЦИК, которые они будут показывать гражданам вместе с документом, удостоверяющим личность: паспорт, служебное удостоверение, водительские права — то есть любой документ с фамилией, именем, отчеством и фото.