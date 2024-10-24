ЦИК: создание избирательных участков за рубежом не предусмотрено

По его словам, чтобы выдвинуть кандидата в президенты, нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. Подписные листы будет печатать ЦИК, но разрешено и скачать бланк с сайта Комиссии, чтобы распечатать самостоятельно. В группу по сбору подписей должно входить не менее 100 человек.