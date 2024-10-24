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В Красноярском крае создадут отрасль беспилотной авиации

Она будет создана в рамках программы «Развитие БАС до 2030 года».

Источник: РИА "Новости"

На заседании рабочей группы по вопросам реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» стало известно, что новая отрасль — беспилотная гражданская авиация, будет создана в рамках программы «Развитие БАС до 2030 года».

В состав экспертного совета по решению отраслевых научно-технологических задач развития БАС в регионе предлагается включить представителей научного сообщества, крупных промышленных компаний, общественных организаций, компаний-производителей БПЛА.

Беспилотники готовы применять служба по государственной охране объектов культурного наследия, министерства экологии и образования, агентство по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности.

Предложено ввести экспериментальный правовой режим по использованию БАС в нескольких областях. Наш регион готов ввести особое правовое регулирование в сферах охраны объектов культурного наследия, окружающей среды, охраны и использования особо охраняемых территорий.