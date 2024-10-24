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Путин надеется на вклад Белоруссии в работу БРИКС

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Белоруссия показывает хорошие темпы роста экономики и внесет свой вклад в работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании в формате аутрич/БРИКС+.

«Белоруссия демонстрирует хорошие темпы и качество развития в сфере экономики. И, конечно, безусловно внесет свой вклад в работу нашей организации», — сказал Путин.

Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Путин Владимир