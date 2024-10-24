Губернатор Красноярского края отработал день в Северо-Енисейском районе

Глава региона побывал с рабочим визитом в Северо-Енисейском районе. Посетил одно из золотодобывающих предприятий, расположенных на территории, затем социальные объекты в районном центре и, по установившейся традиции, пообщался с местными жителями.
Производственная площадка Олимпиадинского месторождения «Полюса» уже засыпана снегом, но это не помешало оценить размеры карьера Восточного со смотровой площадки. Губернатор поинтересовался ресурсной базой и техникой безопасности, технологиями, которые применяются при добыче ценного металла. Оценил на вес готовый слиток золота.
Отметим, что Красноярский край сегодня обеспечивает 20% всего российского объема добычи и переработки золота. Примерно 80% краевой золотодобычи обеспечивает именно Северо-Енисейский район. Налоговые отчисления местных предприятий позволяют содержать социальную сферу на должном уровне.
Здесь работают физкультурно-спортивный комплекс «Нерика» и бассейн «Аяхта». Первый был построен в 2016 года за счет средств местного бюджета. А второй — в 2015 году на средства местного и краевого бюджетов. В них проводятся тренировки воспитанников ДЮСШ, занятия оздоровительных групп, соревнования.
Встретился Михаил Котюков и с семьями участников специальной военной операции. В центре обсуждения — меры социальной поддержки родных и близких бойцов. Мамы и жены участников СВО рассказали губернатору, что любой их вопрос на уровне района решается оперативно. Помогают им местные власти, общественные организации, региональный филиал Фонда «Защитники Отечества».
И в завершении своего рабочего графика глава региона провел встречу с населением. На нее пришли более 250 человек. Обычно на таких мероприятиях присутствуют представители правительства края, депутаты ЗС и руководители местных предприятий, чтобы можно было оперативно отвечать на все заданные вопросы.
Говорили о состоянии дорог — вопрос наболевший. О низкой скорости интернета. О здравоохранении в районном центре и поселениях, состоянии больницы, дефиците «узких» специалистов. По поводу больницы губернатор сказал: в этом году завершается разработка проектной документации, с участком тоже определились. В следующем году можно начать строительство нового здания.
ПО итогу Михаил Котюков отметил, что проблемных вопросов из Северо-Енисейского района поступает заметно меньше, чем из других территорий края.