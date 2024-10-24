Губернатор Красноярского края отработал день в Северо-Енисейском районе

И в завершении своего рабочего графика глава региона провел встречу с населением. На нее пришли более 250 человек. Обычно на таких мероприятиях присутствуют представители правительства края, депутаты ЗС и руководители местных предприятий, чтобы можно было оперативно отвечать на все заданные вопросы.