Глава Узбекистана: Настало время для реформы мировых институтов управления

Мирзиеев отметил, что в этих условиях БРИКС действует на основе принципов равноправия, учета интересов и уважения друг друга, права на собственный путь развития. Объединение выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства.