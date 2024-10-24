Глава Узбекистана: Настало время для реформы мировых институтов управления

«К сожалению, сегодня мир идет к расколу. Растет число войн и конфликтов, которые приносят людям огромное страдание, глубокую боль и невосполнимые потери. Возникают новые барьеры между странами», — сказал он.
Мирзиеев отметил, что в этих условиях БРИКС действует на основе принципов равноправия, учета интересов и уважения друг друга, права на собственный путь развития. Объединение выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства.
«Такая модель взаимодействия станет прочной основой в формировании новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли ООН», — подчеркнул президент.
По его словам, настало время для реформы мировых институтов управления, и расширения ответственного диалога форматов Юг — Юг и Север — Юг.
«Приоритетным направлением партнерства на пространстве БРИКС безусловно остаются вопросы противодействия угрозам и вызовам международного терроризма. Особое внимание следует уделить проблемам упреждения, радикализацизии и распространению экстримистических диалогов, прежде всего среди молодежи».