Сотрудничество Казахстана и Узбекистана в области экологии

«Рассмотренное сегодня Соглашение подписано с целью укрепления сотрудничества двух стран в области экологии и охраны окружающей среды. В рамках Соглашения предусмотрены совместные действия сторон, направленные на профилактику загрязнения воздуха и воды, совершенствование системы управления твердыми бытовыми и опасными отходами. Также определены важные направления сохранения биологического разнообразия, адаптации к изменению климата и другие меры. В целом, надеемся, что одобренный закон внесет значительный вклад в укрепление сотрудничества двух стран в этой сфере».