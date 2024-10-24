Сотрудничество Казахстана и Узбекистана в области экологии

Открывая работу заседания, Маулен Ашимбаев поздравил всех с наступающим национальным праздником — Днем Республики, подчеркнув, что День принятия Декларации о суверенитете стал символом возрождения многовековой государственности.
«25 октября была принята Декларация о государственном суверенитете, открывшая путь к независимости нашей страны. С уверенностью можно сказать, что этот документ заложил основу для возрождения государственности и становления Казахстана как независимойстраны. Поэтому День Республики — это символ суверенитета и единства Казахстана. В преддверии знаменательного праздника желаю всем благополучия, успехов и дальнейшего процветания нашей стране».
В ходе заседания Палаты сенаторами был рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды».
Как было отмечено депутатами, Соглашение направлено на развитие взаимодействия Казахстана и Узбекистана в области охраны окружающей среды. В частности, совместные действия в этом направлении предполагают такие мероприятия, как предупреждение и контроль загрязнения атмосферного воздуха, воды, ТБО, сохранение биологического разнообразия, охрану экосистемы от деградации и предупреждение песчаных бурь и многие другие. Кроме того, Соглашением предусматривается разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне.
Вместе с тем, в соответствии с нормами международного документа будет проводиться совместная научно-исследовательская работа в области мониторинга окружающей среды. Наряду с этим определена и разработка регламента обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях государств Сторон, взаимное информирование и принятие необходимых мер по чрезвычайным ситуациям, оказывающим трансграничное воздействие на окружающую среду.
«Рассмотренное сегодня Соглашение подписано с целью укрепления сотрудничества двух стран в области экологии и охраны окружающей среды. В рамках Соглашения предусмотрены совместные действия сторон, направленные на профилактику загрязнения воздуха и воды, совершенствование системы управления твердыми бытовыми и опасными отходами. Также определены важные направления сохранения биологического разнообразия, адаптации к изменению климата и другие меры. В целом, надеемся, что одобренный закон внесет значительный вклад в укрепление сотрудничества двух стран в этой сфере».
Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы.
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