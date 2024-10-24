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Третьим кандидатом на пост главы Дзержинска стал Михаил Клинков

Он выдвинут губернатором и «Единой Россией».

Источник: Reuters

Третьим кандидатом на пост главы Дзержинска стал Михаил Клинков. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Он выдвинут губернатором Нижегородской области и партией «Единая Россия».

Напомним, ранее для участия в конкурсе заявился Кирилл Ваганов от партии ЛДПР и Сергей Елизаров от КПРФ.

Справка.

Михаил Петрович Клинков родился 25 апреля 1977 года в городе Красноярск. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и РАНХиГС по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника заместителя губернатора Красноярского края. В дальнейшем работал в сфере авиации, в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, в научно-производственных и производственных компаниях. С декабря 2022 года являлся первым заместителем главы местного самоуправления Богородского муниципального округа Нижегородской области.

Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.