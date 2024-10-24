Третьим кандидатом на пост главы Дзержинска стал Михаил Клинков. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Он выдвинут губернатором Нижегородской области и партией «Единая Россия».
Справка.
Михаил Петрович Клинков родился 25 апреля 1977 года в городе Красноярск. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и РАНХиГС по специальности «Финансы и кредит».
Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника заместителя губернатора Красноярского края. В дальнейшем работал в сфере авиации, в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, в научно-производственных и производственных компаниях. С декабря 2022 года являлся первым заместителем главы местного самоуправления Богородского муниципального округа Нижегородской области.
Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.