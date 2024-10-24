В Ташкенте обсудили двустороннее сотрудничество с Москвой

Конференция, организованная в рамках дней Москвы в Ташкенте, предоставила платформу для конструктивного диалога между представителями власти, бизнеса и образовательных учреждений двух стран, направленного на развитие долгосрочных программ сотрудничества, обмен успешными практиками и создание новых возможностей для двустороннего взаимодействия.