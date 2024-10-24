Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте обсудили двустороннее сотрудничество с Москвой

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В столице Узбекистана прошла конференция по двустороннему сотрудничеству Москвы и Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Каракалпакское информационное агентство (ККИА)

Среди участников — Сергей Черёмин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы, Торгпред РФ Узбекистане Константин Злыгостев, замхокима Ташкента по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Санжар Таджиев.

Конференция, организованная в рамках дней Москвы в Ташкенте, предоставила платформу для конструктивного диалога между представителями власти, бизнеса и образовательных учреждений двух стран, направленного на развитие долгосрочных программ сотрудничества, обмен успешными практиками и создание новых возможностей для двустороннего взаимодействия.

В частности, речь шла о сотрудничестве в сфере туризма и культурно-гуманитарных проектах.

Заместитель хокима столицы по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Санжар Таджиев рассказал, что за январь — сентябрь 2024-го Ташкент посетили более 640 тыс. российских туристов.

Он также отметил, что еженедельно между Ташкентом и Москвой в среднем осуществляется 60 рейсов.

«В 2025 году мы также планируем проведение дней Москвы в Ташкенте и дней Ташкента в Москве».

сообщил замхокима.