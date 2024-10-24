Минск подтвердил полную готовность к вступлению в БРИКС

Белорусский лидер выступил в четверг на саммите БРИКС+ в Казани.
«Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в организации».
В ответ российский президент заметил, что Беларусь демонстрирует хорошие темпы в развитии экономики, социальной области.
«…И, конечно, безусловно, внесет свой вклад в работу нашей организации», — уверен Путин.
Лукашенко также отметил, что Минск полностью разделяет философию БРИКС, идя туда с конкретными идеями и проектами по решению общечеловеческих проблем. Республика готова стать активным участником объединения.
Как считает Лукашенко, Беларусь «станет еще одним важным пазлом» в будущем БРИКС. Он также предложил идеи по участию Беларуси в объединении. Например, республика могла бы предложить свой исторический опыт.
«Как стать сильнее самим и сделать сильнее других», — пояснил Лукашенко.
Беларусь готова сделать свой вклад и в решение проблемы голода, так как является одним из крупнейших экспортеров минеральных удобрений. Также страна продает широкий спектр продовольствия и сельхозмашины.
«Готовы взаимодействовать с коллегами в области аграрной науки, по вопросам адаптации сельхозкультур к изменениям климата, мелиорации…».
Минск готов сотрудничать и в сферах образования, IT, медицине и не только. Президент подчеркнул, что страна наработала ряд компетенций в аэрокосмической сфере и может внести свой вклад в создание спутниковых систем БРИКС.
Глава белорусского государства считает, что БРИКС за небольшое по историческим меркам время стал центром притяжения. Именно с ним связывают свое представление о справедливом мироустройстве все больше государств.
«Таком мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств, независимо от их размеров, военной и экономической мощи».
По его мнению, БРИКС — это сообщество будущего, которое способно приблизить конец коллективного Запада. Последний оказался неспособен нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений.