Узбекистан намерен использовать новые возможности БРИКС, заявил Мирзиеев

«Мы намерены и далее более активно углублять партнерство с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого объединения», — сказал Мирзиёев, выступая на пленарном заседание саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» под председательством российской стороны.