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Узбекистан намерен использовать новые возможности БРИКС, заявил Мирзиеев

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Узбекистан намерен эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках БРИКС, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.

Источник: © РИА Новости

«Мы намерены и далее более активно углублять партнерство с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого объединения», — сказал Мирзиёев, выступая на пленарном заседание саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» под председательством российской стороны.

Президент Узбекистана отметил, что в ходе продуктивного российского председательства узбекская сторона приняла активное участие в ряде мероприятий БРИКС — молодежном саммите, спортивных играх, форумах высокого уровня в области безопасности и ряде других.

Шавкат Мирзиеев