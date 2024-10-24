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Студенческий маткапитал ввели в Пермском крае: кому и сколько заплатят

ПЕРМЬ, 24 октября, ФедералПресс. В Прикамье студентки будут получать дополнительную выплату за рождение ребенка. Соответствующий законопроект сразу в двух чтениях 24 октября приняли краевые парламентарии. Размер студенческого маткапитала составит 134,65 тысячи рублей. Его начнут выплачивать с 1 января 2025 года.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Эти выплаты полагаются студенткам, которые родили ребенка и обучаются в организациях среднего профессионального и высшего образования независимо от формы обучения. На данную выплату в 2025 году пока запланировано 134,7 млн рублей на одну тысячу рождений», — рассказал на пленарке министр труда и социального развития края Павел Фокин.

Рассчитывать на получение денег смогут и те матери, кто завершил обучение в течение девяти месяцев до рождения ребенка.

Также принятый законопроект предусматривает единоразовую выплату 134,65 тысяч рублей семьям участников спецоперации, в которых появятся на свет дети. Павел Фокин напомнил, что данная мера поддержки уже действует в регионе. В этом году деньги за рождение ребенка получили уже 177 жен бойцов СВО.

«Выплаты осуществлялись за счет резервного фонда региона, а сейчас это станет расходным обязательством Пермского края».

пояснил Фокин

Он добавил, что размер данных выплат будет ежегодно индексироваться.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Перми с 1 ноября заметно подешевеют проездные для школьников.