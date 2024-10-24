Студенческий маткапитал ввели в Пермском крае: кому и сколько заплатят

Также принятый законопроект предусматривает единоразовую выплату 134,65 тысяч рублей семьям участников спецоперации, в которых появятся на свет дети. Павел Фокин напомнил, что данная мера поддержки уже действует в регионе. В этом году деньги за рождение ребенка получили уже 177 жен бойцов СВО.