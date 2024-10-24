Пашинян и Алиев пообщались на заседании БРИКС+. Видео

И Пашинян, и Алиев ранее говорили о планах заключить мирный договор между странами до конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. В июле президент Азербайджана отметил, что уже согласовано 80−90% текста мирного договора. В середине октября он заявил, что считает «совершенно нереальным» вариант с подписанием документа, в котором будут отражены только пункты, не вызывающие разногласий.