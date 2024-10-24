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Пашинян и Алиев пообщались на заседании БРИКС+. Видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в формате БРИКС+ сидели рядом и активно что-то обсуждали во время выступлений других лидеров, следует из кадров с мероприятия.

XVI саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В заседании в формате «аутрич» / «БРИКС+» принимают участие в том числе президент России Владимир Путин, лидеры стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

И Пашинян, и Алиев ранее говорили о планах заключить мирный договор между странами до конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. В июле президент Азербайджана отметил, что уже согласовано 80−90% текста мирного договора. В середине октября он заявил, что считает «совершенно нереальным» вариант с подписанием документа, в котором будут отражены только пункты, не вызывающие разногласий.