Лукашенко заявил, что Минск хочет стать полноправным членом БРИКС

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск хочет стать полноправным членом БРИКС, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, Лукашенко обратил внимание на то, что у Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран БРИКС. При этом с многими государствами у Минска уже длительная история успешного сотрудничества. Он заметил, что сейчас эти межгосударственные наработки можно дополнить на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате.
— Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организации, — заявил он.
Также Лукашенко сказал о том, что Беларусь полностью разделяет философию БРИКС. И перечислил направления, по которым Беларусь может сыграть весомую роль в организации. Прежде всего, он назвал безопасность, поясняя, что взаимоуважение, неделимая безопасность, гарантии странового развития без конфронтации и противоборства являются теми принципами, на которых нужно выстраивать новый миропорядок.
Еще белорусский президент сказал об устойчивом развитии, заявив, что Беларусь готова предложить свой уникальный исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других.
Также Лукашенко назвал такие направления сотрудничества, как борьба с голодом, бедностью и последствиями климатических изменений. Он подчеркнул, что Беларусь вносит свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности в мире. И высказался о готовности к взаимодействию в БРИКС в области аграрной науки, по вопросам адаптации сельхозкультур к изменениям климата, мелиорации и вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот.
А в завершение сказал и о работе в гуманитарной сфере.
— За дипломами по самым востребованным и современным специальностям к нам приезжают представители более 110 стран, — подытожил президент.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что место Беларуси в БРИКС: «Это полмира фактически».
Тем временем ЦИК утвердил календарный план выборов президента Беларуси 2025. Также бюджет выделит 52 миллиона 855 тысяч на проведение президентских выборов в Беларуси.