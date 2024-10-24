Лукашенко заявил, что Минск хочет стать полноправным членом БРИКС

В частности, Лукашенко обратил внимание на то, что у Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран БРИКС. При этом с многими государствами у Минска уже длительная история успешного сотрудничества. Он заметил, что сейчас эти межгосударственные наработки можно дополнить на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате.