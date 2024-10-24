Times: Израиль отложил атаку на Иран в связи с утечкой секретных документов

1 октября Иран запустил по израильской территории более 180 баллистических ракет, назвав это ответом на убийство генсека ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль публично пообещал ответить на атаку. 18 октября в интернете появились документы с грифом «совершенно секретно», датированные 15 и 16 октября, о перемещении израильских войск и подготовке еврейского государства к удару по Ирану. Из опубликованных файлов следует, что Израиль отрабатывает применение ракет «воздух—земля» для атаки по Исламской Республике. Кроме того, документы косвенно подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия, хотя власти этой страны это отрицали. США проводят расследование из-за утечки.