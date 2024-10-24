Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: Израиль отложил атаку на Иран в связи с утечкой секретных документов

Власти Израиля решили отложить атаку на Иран после утечки в американских СМИ документов о ее подготовке, сообщает The Times со ссылкой на источник. По его словам, израильские власти работают над альтернативным планом.

Источник: Reuters

Как уточняет газета, Израиль обеспокоен, что утечка может помочь Ирану предсказать определенные модели атак.

«Утечка американских документов задержала атаку из-за необходимости изменить определенные стратегии и компоненты. Возмездие последует, но оно заняло больше времени, чем предполагалось», — сказал источник издания в разведке.

1 октября Иран запустил по израильской территории более 180 баллистических ракет, назвав это ответом на убийство генсека ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль публично пообещал ответить на атаку. 18 октября в интернете появились документы с грифом «совершенно секретно», датированные 15 и 16 октября, о перемещении израильских войск и подготовке еврейского государства к удару по Ирану. Из опубликованных файлов следует, что Израиль отрабатывает применение ракет «воздух—земля» для атаки по Исламской Республике. Кроме того, документы косвенно подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия, хотя власти этой страны это отрицали. США проводят расследование из-за утечки.