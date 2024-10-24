На Украине призвали к «наступательной украинизации»

«Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как “языковая шизофрения”… Поэтому часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с Русской православной церковью. Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции», — приводит слова Креминя Telegram-канал «Новое издание».
Он выразил уверенность в том, что «на смену “мягкой” украинизации пришла “наступательная”, которая предусматривает строгий контроль за соблюдением языкового закона “во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины”.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.