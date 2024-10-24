Экс-замглавы МИД Молдавии обвинил правящую партию в ксенофобии

Бывший замглавы МИД указал на то, что молдавские власти закрывают глаза на ксенофобские высказывания в обществе. «О нацистской сущности пропагандистов ПДС в том числе официальных лиц, о заявлениях, которые делают депутаты и обслуживающий их персонал, мы говорим уже годами. А также о том, что стигматизация в обществе, которая в принципе является одним из главных инструментов так называемой власти ПДС все эти годы, то это первый признак нацизма и первый красный флаг деградации не только общества, но и любой власти», — отметил он.