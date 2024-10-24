Экс-замглавы МИД Молдавии обвинил правящую партию в ксенофобии

В понедельник в соцсетях был опубликован ролик, в котором депутат городского собрания Кишинёва от правящей партии «Действие и солидарность» Ион Мельник призвал общественность не поддерживать во втором туре выборов президента конкурента Санду Александра Стояногло, потому что он по национальности гагауз. Другие активисты ПДС в этом же ролике призывали «выслать в Сибирь» и «стрелять в голову» тем, кто голосовал против Санду.
«США и ЕС, которых власти Молдовы называют “партнерами по развитию”, остаются в стороне от националистических проявлений, связанных с ПДС и ее поддержкой президента Майи Санду. Некоторые представители партии призывали к насилию против тех, кто поддерживал оппонента Санду — Александра Стояногло, в частности, из-за его гагаузского происхождения. Это не просто омерзительно, это незаконно. Подобные проявления противоречат как молдавскому законодательству, так и формальным нормам ЕС, однако реакция со стороны Евросоюза до сих пор отсутствует, что вызывает недоумение», — написал Осталеп в своем блоге.
Бывший замглавы МИД указал на то, что молдавские власти закрывают глаза на ксенофобские высказывания в обществе. «О нацистской сущности пропагандистов ПДС в том числе официальных лиц, о заявлениях, которые делают депутаты и обслуживающий их персонал, мы говорим уже годами. А также о том, что стигматизация в обществе, которая в принципе является одним из главных инструментов так называемой власти ПДС все эти годы, то это первый признак нацизма и первый красный флаг деградации не только общества, но и любой власти», — отметил он.
В Молдавии 20 октября состоялся референдум по евроинтеграции и прошел первый тур президентских выборов. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.