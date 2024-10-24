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Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию, опытом к построению будущего, основанного на уважении и партнерстве, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании саммита организации в Казани в формате «БРИКС+/аутрич».

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

«БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников. БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнёрства. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым государством-участником БРИКС у нас сложились поистине дружественные отношения», — сказал казахстанский лидер.

Токаев также отметил, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность Организации объединённых наций, которая по-прежнему является незаменимой структурой. По его словам, принципы дипломатии и диалога, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности.