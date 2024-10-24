Си и Моди провели на казанском саммите БРИКС первую за пять лет официальную встречу

Согласно The Independent, встреча, проходившая на полях саммита БРИКС в Казани, длилась около 50 минут. Она состоялась после того, как Китай и Индия подтвердили, что они достигли соглашения об урегулировании военного противостояния 2020 года.
На этой встрече они договорились о скорейшей деэскалации напряженности в спорных приграничных районах.
Вчерашняя встреча глав двух противоборствующих стран стала одним из главных событий саммита БРИКС, организованного российским президентом Владимиром Путиным, и значительно укрепила его имидж на мировой арене на фоне усилий Запада изолировать Россию из-за конфликта на Украине.
Си сказал Моди, что они должны укреплять коммуникацию и сотрудничество и эффективно справляться с разногласиями. Моди, в свою очередь, призвал к установлению «стабильных, предсказуемых и дружественных» отношений между двумя самыми густонаселенными странами мира, поскольку это, на его взгляд, окажет «положительное влияние на региональный и глобальный мир и процветание».
Как напоминает Bloomberg, пограничные столкновения 2020 года, в результате которых погибло 14 индийских солдат и неизвестное число китайцев, побудили Индию ввести строгие правила для китайских компаний, желающих инвестировать в страну, запретить сотни китайских приложений и замедлить процесс получения виз.
Но, судя по данным, несмотря на инвестиционные ограничения, экономика Индии стала больше, а не меньше зависеть от своего более крупного конкурента. В финансовом году, закончившемся в марте 2024 года, Китай обогнал США в качестве крупнейшего торгового партнера Индии. Страна сейчас наращивает свои производственные мощности и вынуждена закупать больше сырья у китайских поставщиков. По данным Oxford Economics, около трети импорта электроники, машин, химикатов и фармацевтических препаратов в 2023 году пришлось на Китай.
По словам чиновников, в этом году индийские бизнесмены усилили давление на правительство Моди, требуя ослабить ограничения в отношении Китая.
В июле к дискуссии присоединился главный экономический советник Индии Ананта Нагешваран. Он решительно заявил, что в Индию необходимо привлечь китайский бизнес, чтобы страна могла достичь своей цели — стать мировым производственным центром. Примерно в то же время представители национальной безопасности начали менять свою позицию, рекомендуя различным министерствам «позитивно отнестись» к инвестиционным предложениям, которые не представляют явной угрозы для Индии.
Пекин в последние месяцы стремился улучшить отношения с целым рядом стран, включая американских союзников Австралию и Японию. Он опасается возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который пригрозил Китаю 60%-ными пошлинами.
Но как далеко зайдет Индия в ослаблении своих правил, неясно. Официальные лица в Дели заявили, что сомнения насчет Китая остаются глубокими и шаги по улучшению отношений направлены на укрепление экономики Индии в долгосрочной перспективе, а не на стратегический сдвиг.
По мнению некоторых чиновников, Индия могла бы начать с упрощения выдачи виз китайским специалистам и введения прямых рейсов между странами. Инвестиционные предложения будут рассматриваться в индивидуальном порядке, при этом предпочтение будет отдаваться китайским производственным проектам, поддерживаемым правительственными льготами.
Кроме того, Индия обдумывает возможность разрешить китайским инвесторам вкладывать до 10% в индийские фирмы с контрольным пакетом акций в таких секторах, как электроника и электромобили. Но в таких чувствительных областях, как аэропорты, оборона и телекоммуникации, ограничения останутся в силе, отметил представитель Минфина Индии.
Индия вряд ли снимет запрет на крупные китайские приложения, такие как TikTok, или примет такие компании, как технологический гигант Huawei Technologies Co. Тарифы на китайские товары также снижены не будут, считают источники.
Заметные изменения произойдут и вдоль границы, где, как ожидается, обе стороны отведут свои войска и возобновят нормальное патрулирование.