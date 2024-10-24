Си и Моди провели на казанском саммите БРИКС первую за пять лет официальную встречу

Но, судя по данным, несмотря на инвестиционные ограничения, экономика Индии стала больше, а не меньше зависеть от своего более крупного конкурента. В финансовом году, закончившемся в марте 2024 года, Китай обогнал США в качестве крупнейшего торгового партнера Индии. Страна сейчас наращивает свои производственные мощности и вынуждена закупать больше сырья у китайских поставщиков. По данным Oxford Economics, около трети импорта электроники, машин, химикатов и фармацевтических препаратов в 2023 году пришлось на Китай.