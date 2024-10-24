Анна Цивилёва высоко оценила работу фонда «Защитники Отечества» в Башкирии.

— Мы понимаем, что сейчас только небольшой процент людей обращается к нам после завершения участия в специальной военной операции. А этих ребят будет в разы больше. И мы должны быть готовы выстроить не просто адресную помощь, а действующую систему, которая будет подхватывать человека и заниматься им, чтобы он не выбивался из общества. Ведь эти люди ценой своей жизни и своего здоровья защищают наше Отечество, государство и его интересы. И поддерживать их мы будем всегда, — резюмировала Анна Цивилёва. — Филиал в Башкортостане — структура, которая объединила в своём периметре все направления социума и органы власти.