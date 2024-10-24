Анна Цивилёва высоко оценила работу фонда «Защитники Отечества» в Башкирии.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва высоко оценила работу коллектива филиала в Башкирии, а также отметила республиканские программы помощи защитникам Отечества.
— Мы понимаем, что сейчас только небольшой процент людей обращается к нам после завершения участия в специальной военной операции. А этих ребят будет в разы больше. И мы должны быть готовы выстроить не просто адресную помощь, а действующую систему, которая будет подхватывать человека и заниматься им, чтобы он не выбивался из общества. Ведь эти люди ценой своей жизни и своего здоровья защищают наше Отечество, государство и его интересы. И поддерживать их мы будем всегда, — резюмировала Анна Цивилёва. — Филиал в Башкортостане — структура, которая объединила в своём периметре все направления социума и органы власти.
Заместитель министра обороны России рассказала, что также создан военно-социальный центр.
«Эта структура схожа с фондом “Защитники Отечества”, но занимается действующими военнослужащими, членами их семей и военными пенсионерами. Таким людям фонд оказывал только содействие, но не мог помогать в части финансовых обращений. Теперь в филиале фонда будет работать представитель этого центра, который займётся их полным сопровождением. Главе республики — большая благодарность за поддержку во всех вопросах», — сказала Анна Цивилева.