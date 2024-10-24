Лукашенко: Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и попыток цветных революций

Еще Лукашенко сказал о том, что Беларусь готова стать активным участником объединения. И еще республика предлагает свой уникальный исторический опыт, в том числе решения, как стать сильнее самим и сделать сильнее других. В том числе Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и цветных революций.