Лукашенко: Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и попыток цветных революций

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и цветных революций, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего. И подчеркнул, что по своему потенциалу организация может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада. Также белорусский президент заявил, что коллективный Запад оказался неспособен нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений.
При этом Лукашенко уверен, что государства-члены БРИКС способны сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства. Здесь же глава республики сказал, что Минск полностью разделяет философию БРИКС.
— Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем, — пояснил он.
Еще Лукашенко сказал о том, что Беларусь готова стать активным участником объединения. И еще республика предлагает свой уникальный исторический опыт, в том числе решения, как стать сильнее самим и сделать сильнее других. В том числе Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и цветных революций.
— Как вопреки санкционному давлению и попыткам цветных революций сохранять и приумножать человеческий потенциал, обеспечивать высокие социальные стандарты и достойное качество жизни, коммерциализировать инновации и быстро осваивать технологии, — перечислил президент.
Также Лукашенко заявил, что Минск хочет стать полноправным членом БРИКС.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что место Беларуси в БРИКС: «Это полмира фактически».