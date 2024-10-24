Первого вице-мэра Красноярска уволили в связи с утратой доверия

24 октября первого заместителя главы Красноярска Вадима Войцеховского уволили в связи с утратой доверия. В администрации города сообщили, что надзорные органы «усмотрели конфликт интересов» в его деятельности.
Вопрос рассмотрели на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Напомним, Войцеховский занимал должность вице-мэра с октября 2022 года, а ранее был главой Центрального района.
Сейчас на сайте администрации Красноярска первыми заместителями главы города указаны Роман Одинцов и Алексей Шувалов.
Ранее мы писали, что Геннадий Гартман покинул пост главы Октябрьского района. Он написал заявление по собственному желанию.