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Первого вице-мэра Красноярска уволили в связи с утратой доверия

Свой пост покидает первый заместитель главы города Красноярска Вадим Войцеховский.

Источник: администрация Красноярска

24 октября первого заместителя главы Красноярска Вадима Войцеховского уволили в связи с утратой доверия. В администрации города сообщили, что надзорные органы «усмотрели конфликт интересов» в его деятельности.

Вопрос рассмотрели на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Напомним, Войцеховский занимал должность вице-мэра с октября 2022 года, а ранее был главой Центрального района.

Сейчас на сайте администрации Красноярска первыми заместителями главы города указаны Роман Одинцов и Алексей Шувалов.

Ранее мы писали, что Геннадий Гартман покинул пост главы Октябрьского района. Он написал заявление по собственному желанию.