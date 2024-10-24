В Пермском крае останется три городских округа

Согласно федеральному закону только три территории из 22 городских округов Пермского края соответствуют новым критериям урбанизации. В связи с этим до конца 2024 года 19 территорий Прикамья будут переведены в статус муниципальных округов. Исключением станут Пермь, ЗАТО «Звездный» и Чайковский городской округ.