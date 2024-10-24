В Пермском крае останется три городских округа

В Пермском крае принят законопроект об изменении статуса 19 городских округов в муниципальные. Документ был рассмотрен в двух чтениях на пленарном заседании краевого парламента 24 октября. Информация опубликована на сайте ЗС.
Согласно федеральному закону только три территории из 22 городских округов Пермского края соответствуют новым критериям урбанизации. В связи с этим до конца 2024 года 19 территорий Прикамья будут переведены в статус муниципальных округов. Исключением станут Пермь, ЗАТО «Звездный» и Чайковский городской округ.
Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае 43 муниципальных образования. Из них 22 городские округа и 21 муниципальный округ.