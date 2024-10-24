Лукашенко объяснил, зачем Белоруссия нужна БРИКС

БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая. Первоначально объединение называлось БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС (ЮАР на английском — South African Republic). С начала 2024 года в нее вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще около 30 стран также заинтересованы в присоединении к организации.