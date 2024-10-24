Лукашенко объяснил, зачем Белоруссия нужна БРИКС

Белоруссия полностью разделяет философию БРИКС и готова поделиться опытом и достижениями в ряде отраслей, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе саммита организации, передает корреспондент РБК.
«Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения, — сказал он. — Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации».
В частности, по словам Лукашенко, Минск готов «предложить свой исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других, как вопреки санкционному давлению и попыткам цветных революций сохранять и приумножать человеческий потенциал, обеспечивать высокие социальные стандарты и достойное качество жизни, коммерциализировать инновации и быстро осваивать технологии».
Он отметил вклад Минска в обеспечение мировой продовольственной безопасности, международный интерес к образованию в Белоруссии, а также ее наработки в аэрокосмической области.
«Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим», — заключил Лукашенко.
Саммит БРИКС проходит в Казани
БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая. Первоначально объединение называлось БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС (ЮАР на английском — South African Republic). С начала 2024 года в нее вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще около 30 стран также заинтересованы в присоединении к организации.
В июле 2023 года Белоруссия передала ноту о намерении вступить в БРИКС. Как утверждал глава МИД республики Сергей Алейник по итогам предыдущего саммита организации в ЮАР, заявку Минска решили рассмотреть в приоритетном порядке.