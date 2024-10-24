Экс-глава Самарской области Дмитрий Азаров перестал вести страницу в соцсети

На прошлой неделе сообщалось, что следователи СК РФ опрашивали Дмитрия Азарова в рамках следственной проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Также стало известно, что безработного бывшего чиновника опросили в рамках еще одного уголовного дела — в отношении его бывшей советницы Ольги Михеевой, обвиняемой в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием занимается главное следственное управление областного ГУ МВД.