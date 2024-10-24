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Экс-глава Самарской области Дмитрий Азаров перестал вести страницу в соцсети

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров перестал вести страницу в соцсети. Последняя публикация безработного экс-чиновника во «ВКонтакте» датирована 7 октября текущего года, когда он поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.

Источник: Коммерсантъ

После своей отставки Дмитрий Азаров продолжал вести свою страницу в соцсети. В июле и августе текущего года экс-глава Самарской области опубликовал по семь постов.

На прошлой неделе сообщалось, что следователи СК РФ опрашивали Дмитрия Азарова в рамках следственной проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Также стало известно, что безработного бывшего чиновника опросили в рамках еще одного уголовного дела — в отношении его бывшей советницы Ольги Михеевой, обвиняемой в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием занимается главное следственное управление областного ГУ МВД.