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Премьер-министр Беларуси Головченко посетит Петербург с рабочим визитом

Петербург с рабочим визитом 24—25 октября посетит премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы кабинета министров союзного государства, нужно будет комплексно обсудить с чиновниками из Смольного состояние двустороннего взаимодействия.

«Наш интерес понятен — дальнейшее развитие взаимодействия по поставкам техники для жилищно-коммунального хозяйства города, для транспортного сектора. У нас есть проекты в медицине, фармацевтике, науке, образовании».

подчеркнул господин Головченко

Он добавил, что Петербург является одним из ключевых партнеров Беларуси среди регионов России и занимает 4-е место по экспорту. В ходе визита премьер-министр посетит тракторный завод и побывает на ярмарке белорусских товаров. Также с его участием запланирована церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда.

Ранее «Ъ-СПб» писал о намерении архитектора Джона Шиптона посетить Петербург и увидеть Эрмитаж. Он более известен как отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.