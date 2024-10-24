Премьер-министр Беларуси Головченко посетит Петербург с рабочим визитом

По словам главы кабинета министров союзного государства, нужно будет комплексно обсудить с чиновниками из Смольного состояние двустороннего взаимодействия.
«Наш интерес понятен — дальнейшее развитие взаимодействия по поставкам техники для жилищно-коммунального хозяйства города, для транспортного сектора. У нас есть проекты в медицине, фармацевтике, науке, образовании».
Он добавил, что Петербург является одним из ключевых партнеров Беларуси среди регионов России и занимает 4-е место по экспорту. В ходе визита премьер-министр посетит тракторный завод и побывает на ярмарке белорусских товаров. Также с его участием запланирована церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда.