В Прикамье заработают новые льготы для инвестпроектов и санаториев

Для приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) размер налогового вычета в отношении расходов на модернизацию объектов основных средств повысился с 30 до 50%. Кроме этого, появилась новая категория приоритетных инвестпроектов — «высокопроизводительные». Таковыми будут считаться те проекты, инвестор которых развивает обрабатывающие производства, а сумма вложений составляет от 100 млн до 1,5 млрд руб. Также будет учитываться рост показателя производительности труда. Для высокопроизводительного ПИП максимальный размер вычета составит 80% (с применением федерального инвествычета — 90%) от суммы расходов. Действие инвествычета стало бессрочным.