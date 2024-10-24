В Прикамье заработают новые льготы для инвестпроектов и санаториев

Для приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) размер налогового вычета в отношении расходов на модернизацию объектов основных средств повысился с 30 до 50%. Кроме этого, появилась новая категория приоритетных инвестпроектов — «высокопроизводительные». Таковыми будут считаться те проекты, инвестор которых развивает обрабатывающие производства, а сумма вложений составляет от 100 млн до 1,5 млрд руб. Также будет учитываться рост показателя производительности труда. Для высокопроизводительного ПИП максимальный размер вычета составит 80% (с применением федерального инвествычета — 90%) от суммы расходов. Действие инвествычета стало бессрочным.
По словам спикера заксобрания Валерия Сухих, действующие в Прикамье механизмы поддержки бизнеса стимулируют экономическую активность. «Льготы для бизнеса и предприятий — это не просто финансовая помощь, а стратегический шаг к созданию устойчивой экономики и высокотехнологичных производств. Каждая льгота должна вернуться развитием наших предприятий, а в дальнейшем — увеличением доходных налоговых поступлений в бюджет Прикамья», — подчеркнул господин Сухих.
Еще одна налоговая льгота коснется санаторно-курортных организаций. Законопроект освобождает их от уплаты налога на имущество при условии, что не менее 90% суммы примененной льготы будет передаваться безвозмездно в бюджет муниципального образования на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. Льгота предусмотрена на три налоговых периода: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года.
Заксобрание также продлило до 1 января 2026 года действие налоговой ставки в размере 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Налоговыми каникулами могут воспользоваться предприниматели, осуществляющие деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг.