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Алексей Текслер принял участие в открытии нового центра для семей в Челябинске

В Челябинске открылся филиал клиники «Мать и дитя».

Источник: Пресс-служба губернатора

Губернатор Алексей Текслер принял участие в открытии филиала сети клиник «Мать и дитя» в Челябинске. Он создан для оказания высококачественной медицинской помощи женщинам и детям.

В Челябинск также приехал генеральный директор и основатель сети клиник Марк Курцер.

Алексей Текслер подчеркнул, что открытие нового центра — важный шаг в решении демографических задач страны.

— Это частные инвестиции, и вы это решение приняли, — сказал губернатор. — Уверен, что благодаря клинике в том числе мы сможем лучше решать демографические вопросы семьи. И очень символично, что клиника открывается в Год семьи.

В планах клиники — открытие амбулатории в Магнитогорске и стационара в Челябинске. Марк Курцер выразил признательность за поддержку открытия клиники и отметил значительные изменения, произошедшие в Челябинске за последние 15 лет.

Современное оборудование клиники позволит предоставлять широкий спектр медицинских услуг, включая лабораторную диагностику, УЗИ, гинекологические операции и программы ЭКО, в том числе по программе ОМС.