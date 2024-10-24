Путин: мир уже живет как семья, «но и в семье не без драки»

«Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», — с улыбкой заметил Путин после речи генсека ООН.