Путин: мир уже живет как семья, «но и в семье не без драки»

«Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», — с улыбкой заметил Путин после речи генсека ООН.
При этом он подчеркнул, что БРИКС считает создание «благоприятной атмосферы в общем доме» одной из своих целей.
«Мы этим занимаемся и будем это делать. В том числе в тесной координации с Организацией Объединенных Наций», — резюмировал Путин.