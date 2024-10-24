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Путин: мир уже живет как семья, «но и в семье не без драки»

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал, что мир уже живет как одна большая семья, но и в ней бывают размолвки, скандалы и даже драки. Так российский лидер отреагировал на слова генсека ООН Антониу Гутерриша на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

«Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», — с улыбкой заметил Путин после речи генсека ООН.

При этом он подчеркнул, что БРИКС считает создание «благоприятной атмосферы в общем доме» одной из своих целей.

«Мы этим занимаемся и будем это делать. В том числе в тесной координации с Организацией Объединенных Наций», — резюмировал Путин.

Путин Владимир
ООН
БРИКС