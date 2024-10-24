Лукашенко пригласил президента Ирана в Минск

Лидеры встретились в Казани на полях саммита БРИКС и провели «двусторонку». Лукашенко отметил, что это первая их совместная встреча. Пезешкиан в свою очередь заявил, что рад возможности увидеться и обсудить некоторые вопросы сотрудничества Тегерана и Минска.
Президент Беларуси еще раз поздравил иранского коллегу с убедительной победой на выборах, результаты которых не могли оспорить даже на Западе. После чего пригласил Масуда Пезешкиана посетить Минск в удобное время, чтобы обсудить перспективы взаимодействия двух стран. Лукашенко подчеркнул, что между государствами никогда не было закрытых тем.
«Я также хочу поблагодарить вас за поддержку в придании нам статуса партнера (в БРИКС — Sputnik). Мы перед вами в долгу», — сказал белорусский лидер.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября, Иран впервые участвует в саммите в статусе постоянного члена этого объединения. Беларусь также подтвердила полную готовность к вступлению в организацию.
С 1 января 2024 года в БРИКС, помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, входят Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Выборы президента Ирана прошли в начале июля текущего года согласно конституции страны после трагической смерти экс-президента Эбрахима Раиси.