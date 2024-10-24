Лукашенко пригласил президента Ирана в Минск

Президент Беларуси еще раз поздравил иранского коллегу с убедительной победой на выборах, результаты которых не могли оспорить даже на Западе. После чего пригласил Масуда Пезешкиана посетить Минск в удобное время, чтобы обсудить перспективы взаимодействия двух стран. Лукашенко подчеркнул, что между государствами никогда не было закрытых тем.