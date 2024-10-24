Стармер, согласно Bloomberg, прибудет в Самоа в четверг, 24 октября, чтобы провести переговоры с делегациями из 54 других стран Содружеств. Эта поездка станет первым визитом премьер-министра Великобритании в островное государство, расположенное в Полинезии, субрегионе Океании. На Самоа уже прибыли король Великобритании Карл III с супругой, которые до этого находились с официальным визитом в Австралии. Темы для обсуждения заявлены следующие: изменение климата, торговля и экономический рост.
По пути на Самоа Стармер сказал журналистам, что для лидеров государств имеет значение, на каком из двух саммитов они будут присутствовать. «Семья Содружества действительно важна. Это невероятная возможность, там представлено 55 стран, и довольно значительное число из них на уровне лидеров», — рекламировал свое мероприятие британский премьер.
Это крупнейшее собрание мировых лидеров в России с начала военного конфликта на Украине в 2022 году.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже решил пропустить саммит Содружества, но при этом не присутствует на саммите БРИКС — его туда не приглашали. Ожидается, что на Самоа Стармер проведет двусторонние встречи с главами Австралии, Новой Зеландии и Сингапура.
В преддверии встречи стран Содружества Стармер отверг призывы некоторых стран Карибского бассейна к европейским государствам выплатить им компенсацию за историческое наследие рабства.
Речь идет о том, чтобы смотреть вперед, а не оглядываться назад. Я бы предпочел засучить рукава и работать над текущими задачами, а не тратить много времени на прошлое — это моя цель.
К 2022 году в список «независимых и равноправных» стран Британского Содружества входят 56 государств (по другим данным — 55). Формально они не имеют друг перед другом никаких обязательств, однако придерживаются устава Содружества и признают главой организации короля Британии Карла III, а языком Содружества — английский язык.