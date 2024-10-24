Bloomberg: саммит в Казани затмевает встречу стран Содружества на Самоа

Стармер, согласно Bloomberg, прибудет в Самоа в четверг, 24 октября, чтобы провести переговоры с делегациями из 54 других стран Содружеств. Эта поездка станет первым визитом премьер-министра Великобритании в островное государство, расположенное в Полинезии, субрегионе Океании. На Самоа уже прибыли король Великобритании Карл III с супругой, которые до этого находились с официальным визитом в Австралии. Темы для обсуждения заявлены следующие: изменение климата, торговля и экономический рост.