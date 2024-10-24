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Bloomberg: саммит в Казани затмевает встречу стран Содружества на Самоа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг опасения по поводу того, что его первая встреча стран Содружества будет омрачена саммитом БРИКС в Казани. Однако главы некоторых государств предпочли пропустить поездку на Самоа в пользу встречи с президентом России, пишут Эллен Миллиган и Бен Весткотт в статье для Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Стармер, согласно Bloomberg, прибудет в Самоа в четверг, 24 октября, чтобы провести переговоры с делегациями из 54 других стран Содружеств. Эта поездка станет первым визитом премьер-министра Великобритании в островное государство, расположенное в Полинезии, субрегионе Океании. На Самоа уже прибыли король Великобритании Карл III с супругой, которые до этого находились с официальным визитом в Австралии. Темы для обсуждения заявлены следующие: изменение климата, торговля и экономический рост.

По пути на Самоа Стармер сказал журналистам, что для лидеров государств имеет значение, на каком из двух саммитов они будут присутствовать. «Семья Содружества действительно важна. Это невероятная возможность, там представлено 55 стран, и довольно значительное число из них на уровне лидеров», — рекламировал свое мероприятие британский премьер.

Тем не менее некоторые из наиболее известных лидеров Содружества, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Южной Африки Сирила Рамафосу, предпочли посетить саммит стран БРИКС, организованный Владимиром Путиным в Казани.

Это крупнейшее собрание мировых лидеров в России с начала военного конфликта на Украине в 2022 году.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже решил пропустить саммит Содружества, но при этом не присутствует на саммите БРИКС — его туда не приглашали. Ожидается, что на Самоа Стармер проведет двусторонние встречи с главами Австралии, Новой Зеландии и Сингапура.

В последнее время Великобритания столкнулась с давлением: ее вынуждают увеличить бюджет на зарубежную помощь и выплатить репарации за рабство ряду членов Содружества — ассоциации, корни которой уходят в бывшую Британскую империю.

В преддверии встречи стран Содружества Стармер отверг призывы некоторых стран Карибского бассейна к европейским государствам выплатить им компенсацию за историческое наследие рабства.

Речь идет о том, чтобы смотреть вперед, а не оглядываться назад. Я бы предпочел засучить рукава и работать над текущими задачами, а не тратить много времени на прошлое — это моя цель.

Кир Стармер
премьер-министр Великобритании

К 2022 году в список «независимых и равноправных» стран Британского Содружества входят 56 государств (по другим данным — 55). Формально они не имеют друг перед другом никаких обязательств, однако придерживаются устава Содружества и признают главой организации короля Британии Карла III, а языком Содружества — английский язык.

БРИКС