Лукашенко встретился с генсеком ООН на саммите БРИКС

Лукашенко назвал Гутерреша первым генсеком ООН, который «открыто и честно, как человек, заявил о своей позиции по ключевым вопросам международной повестки». «Вы должны знать, что ваша позиция по Ближнему Востоку не просто созвучна — абсолютно поддерживается руководством Беларуси и мною в том числе», — отметил глава белорусского государства.