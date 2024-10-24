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Лукашенко встретился с генсеком ООН на саммите БРИКС

МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в четверг в Казани, сообщает агентство Белта.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Мы за мирное разрешение любых конфликтов», — приводит агентство слова Лукашенко с начала встречи.

По данным агентства, Лукашенко подарил Гутеррешу скульптуру аистов — символ мира.

Во время встречи президент Белоруссии отметил решительность генсека ООН. «Я наблюдаю уже не первого генерального секретаря за свою политическую жизнь. Но такую решительность я встречаю впервые», — отметил он.

Лукашенко назвал Гутерреша первым генсеком ООН, который «открыто и честно, как человек, заявил о своей позиции по ключевым вопросам международной повестки». «Вы должны знать, что ваша позиция по Ближнему Востоку не просто созвучна — абсолютно поддерживается руководством Беларуси и мною в том числе», — отметил глава белорусского государства.

Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет рядом с ООН в том, что касается вопросов мира и войны. «Мы за мир, за мирные переговоры, за мирное разрешение любых конфликтов», — сказал он.

Лукашенко Александр
ООН