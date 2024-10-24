Дату выборов губернатора Пермского края определят в июне 2025 года

Дата выборов губернатора Пермского края будет определена в июне 2025 года, сообщает «Новый компаньон».
Как рассказывает издание, комитет краевого Заксобрания по государственной политике и местному самоуправлению подготовил проект постановления по графику заседаний комитетов на 2025 год. Среди повесток пленарных заседаний значится также и тема определения точной даты выборов губернатора региона. Принятие решения запланировано на 11 июня.
24 октября первый зампредседателя комитета Евгений Дёмкин сообщил, что дату необходимо назначить в период с 5 по 15 июня. Единый день голосования в 2025 году установлен на 14 сентября.
Напомним, в сентябре 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опроверг слухи о своём уходе и отметил, что планирует избираться на второй срок. Полномочия нынешнего главы региона истекают в сентябре 2025 года.