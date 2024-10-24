Дату выборов губернатора Пермского края определят в июне 2025 года

Напомним, в сентябре 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опроверг слухи о своём уходе и отметил, что планирует избираться на второй срок. Полномочия нынешнего главы региона истекают в сентябре 2025 года.