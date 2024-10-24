Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

«Почему этот договор заключается именно сейчас? В первую очередь в связи с радикальным изменением геополитической ситуации в регионе, когда мы видим наращивание присутствия вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в регионе Северо-Восточной Азии, когда мы видим строительство военных альянсов, когда мы замечаем, что в Японии, на Филиппинах размещаются ракетные системы, направленные в принципе против Китая и России, то, конечно, в этих условиях со стороны Российской Федерации было бы странно ожидать отсутствия каких-либо шагов», — заключил Руденко.