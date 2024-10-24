Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани

«Нам нужен мир на Украине, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи», — сказал он.
Гутерриш также призвал установить мир в секторе Газа «с незамедлительным прекращением огня, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи», а также мир в Ливане «с немедленным прекращением боевых действий и полным выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года».
Генсек ООН также добавил, что все текущие конфликты в мире необходимо решать, «сохраняя приверженность ценностям Устава ООН, принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств».
В своем выступлении Гутерриш также указал на неправильность ситуации, при которой развивающиеся страны не имею «представительства и голоса за столами принятия глобальных решений».
«Это должно измениться. Мы должны укрепить и обновить механизм мира. Это включает в себя реформы, направленные на то, чтобы Совбез ООН отражал современный мир», — отметил он.
В столице Татарстана в четверг состоялось пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс». Во встрече принимают участие лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций. Формат предполагает обсуждение важных глобальных вопросов, среди которых экономическое развитие, борьба с бедностью и терроризмом, изменение климата, поставки продовольствия. Особое внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке.