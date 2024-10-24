Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани

В столице Татарстана в четверг состоялось пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс». Во встрече принимают участие лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций. Формат предполагает обсуждение важных глобальных вопросов, среди которых экономическое развитие, борьба с бедностью и терроризмом, изменение климата, поставки продовольствия. Особое внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке.