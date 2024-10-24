«Пора и честь знать». Захарова обратилась к польским дипломатам

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», — сказала она.
Ранее в четверг пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников Генерального консульства России в Познани, в том числе три дипломата, должны покинуть страну.
Это решение было принято после того, как во вторник глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский отозвал согласие на работу этого представительства. Его могут закрыть в начале ноября.
Тогда же дипломат пояснил, что причиной стало задержание диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский не привел.
После сообщения об отзыве согласия на работу консульства МИД России пообещал дать на это болезненный ответ.