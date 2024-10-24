Новым мэром Белорецка стала Вероника Домнина

По данным «РБК — Уфа», Вероника Домнина стала третьим мэром города за этот год. В декабре 2023 года в отставку ушел 34-летний Кирилл Егупов. Он расторг контракт с администрацией по соглашению сторон. С начала году должность занимал 47-летний Евгений Пономарев, который подал в отставку в сентябре. До этого момента обязанности мэра выполняла замглавы по экономике Ксения Горелова.