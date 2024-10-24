Новым мэром Белорецка стала Вероника Домнина. Ее кандидатуру большинством голосов утвердили депутаты городского совета.
Как рассказал и.о. главы Белорецкого района Андрей Иванюта, 38-летняя чиновница ранее занимала пост заместителя мэра.
Вероника Валерьевна родилась в 1986 году. Окончила Магнитогорский государственный технический университет по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью», получила квалификацию инженер. С 2021 года работает в администрации Белорецка.
«Успела проявить себя в реализации масштабных проектов благоустройства, любит свой город и хорошо знакома с проблемами и задачами по его развитию», — отрекомендовал нового мэра глава района.
Отметим, что в выборах участвовали также адвокат белорецкого филиала республиканской коллегии адвокатов и заведующий сектором муниципального контроля администрации района.
По данным «РБК — Уфа», Вероника Домнина стала третьим мэром города за этот год. В декабре 2023 года в отставку ушел 34-летний Кирилл Егупов. Он расторг контракт с администрацией по соглашению сторон. С начала году должность занимал 47-летний Евгений Пономарев, который подал в отставку в сентябре. До этого момента обязанности мэра выполняла замглавы по экономике Ксения Горелова.