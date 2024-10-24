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Медведев отреагировал на закрытие генконсульства России в Познани мемом с бобром

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение властей Польши закрыть генконсульство РФ в Познани и высылку всех его сотрудников. Он напомнил об убийстве посла Германии в Москве в 1918 году и завершил заявление мемом Bobr kurwa.

Источник: @medvedevrussiae

«Эти поляки гонятся за неприятностями. Они закрывают наше консульство и рассматривают возможность высылки нашего посла. В 1920-е годы правосудие над посланниками вражеских стран свершилось быстро. Примерами могут служить Андреев, Блюмкин и бедный немецкий посол фон Мирбах. Bobr kurwa!» — написал Дмитрий Медведев в соцсети X. К посту он прикрепил фото бобра с польским флагом.

22 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что ведомство отзывает согласие на работу генконсульства России. Сегодня, 24 октября, польский МИД сообщил, что десять сотрудников генконсульства, включая трех дипломатов, должны покинуть страну. Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова пообещала Варшаве «болезненный ответ».

Видео с поляком, эмоционально реагирующим на бобра, стало распространяться в TikTok в 2023 году, хотя в местных соцсетях такие ролики были популярны и в 2010-х, пишет сайт Know Your Meme. Герой одного из самых известных видео говорит: Ja pierdol, patrzcie co spotkalem. Bobr, kurwa! Ja pierdol, jakie bydle! («Черт возьми, посмотри, что я нашел. Бобер, блин! Офигеть, что за зверь!»). Пользователи интернета стали накладывать звук на видео с другими животными, а фразы «бобр курва» и «я пердоле, яке бидло» — использовать как восклицания в самых разных ситуациях.

Медведев Дмитрий
дипломатия
Интернет