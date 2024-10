Медведев отреагировал на закрытие генконсульства России в Познани мемом с бобром

Видео с поляком, эмоционально реагирующим на бобра, стало распространяться в TikTok в 2023 году, хотя в местных соцсетях такие ролики были популярны и в 2010-х, пишет сайт Know Your Meme. Герой одного из самых известных видео говорит: Ja pierdol, patrzcie co spotkalem. Bobr, kurwa! Ja pierdol, jakie bydle! («Черт возьми, посмотри, что я нашел. Бобер, блин! Офигеть, что за зверь!»). Пользователи интернета стали накладывать звук на видео с другими животными, а фразы «бобр курва» и «я пердоле, яке бидло» — использовать как восклицания в самых разных ситуациях.