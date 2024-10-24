Громкие заявления Эрдогана, Мадуро и Пашиняна: о чем говорили друзья БРИКС в Казани

«Что касается ситуации в Палестине. К сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Вот у нас на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению! Но гуманитарная катастрофа в Газе — это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете», — сказал российский президент.