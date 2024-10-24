В ЦИК рассказали, во сколько обойдутся выборы 2025 года

Около 78% этих средств пойдут на зарплаты членам избиркомов и сотрудникам финансовых органов, которые будут обслуживать выборы.
Еще 17% средств, которые будут выделены на выборы, пойдут на материально-техническое обеспечение, в том числе на связь, транспорт, полиграфию и оборудование участков для голосования.
Оставшиеся деньги пойдут на командировочные и другие траты.
В ЦИК пояснили, что нынешние расходы на $1 млн больше суммы, потраченной в 2020 году. Это объясняют инфляцией.
Первый транш из бюджета должен поступить в ЦИК 30 октября.
Президента в Беларуси будут выбирать 26 января.