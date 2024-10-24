Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦИК рассказали, во сколько обойдутся выборы 2025 года

На президентские выборы 2025 года выделят из бюджета 52,885 млн рублей. Этой суммы хватит, даже если будет два тура, пишет «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заседание ЦИК.

Источник: OL

Около 78% этих средств пойдут на зарплаты членам избиркомов и сотрудникам финансовых органов, которые будут обслуживать выборы.

Еще 17% средств, которые будут выделены на выборы, пойдут на материально-техническое обеспечение, в том числе на связь, транспорт, полиграфию и оборудование участков для голосования.

Оставшиеся деньги пойдут на командировочные и другие траты.

В ЦИК пояснили, что нынешние расходы на $1 млн больше суммы, потраченной в 2020 году. Это объясняют инфляцией.

Первый транш из бюджета должен поступить в ЦИК 30 октября.

Президента в Беларуси будут выбирать 26 января.