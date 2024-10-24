Лукашенко призвал Вьетнам решить вопрос взаиморасчетов

В целом президент Белоруссии отметил, что Минск очень активно сотрудничает с Вьетнамом на международных площадках. «У нас практически нет никаких проблем. Мы взаимно поддерживаем друг друга. Где-то — мы Вьетнам, где-то — Вьетнам нас. Мы в этом плане будем работать и дальше. Что касается основы наших отношений, торгово-экономического сотрудничества, в 2023 году мы достигли очень высокого уровня сотрудничества и товарооборот наш составил более 250 миллионов долларов», — сказал глава государства.