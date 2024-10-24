Мирзиёев: Узбекистан будет эффективно использовать новые возможности БРИКС

В этих условиях БРИКС, действуя на основе таких принципов, как равноправие, внеблоковость, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства, подчеркнул узбекский лидер.