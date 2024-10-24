Мирзиёев: Узбекистан будет эффективно использовать новые возможности БРИКС

Президент Узбекистана отметил, что в ходе продуктивного российского председательства узбекская сторона приняла активное участие в ряде мероприятий БРИКС: молодежном саммите, спортивных играх, юридическом и парламентском форумах, встрече высокого уровня в области безопасности и других.
«Мы намерены и далее активно углублять партнерские связи с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого Объединения».
Глава Узбекистана выразил сожаление, что сегодня мир стремительно идет к расколу, указав на рост числа войн и конфликтов, приносящих людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери.
Он отметил, что фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами.
В этих условиях БРИКС, действуя на основе таких принципов, как равноправие, внеблоковость, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства, подчеркнул узбекский лидер.
Он выразил убежденность, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли ООН.
«Поддерживаю прозвучавшие призывы к достижению глобального компромисса путем конструктивного диалога, свободного от геополитического соперничества, национального эгоизма и идеологической предвзятости».
По его мнению, настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога в форматах «Юг-Юг» и «Север-Юг».
Также глава Узбекистана сообщил, что республика разделяет фундаментальную приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики.
Речь идет прежде всего о поддержке национальных программ развивающихся стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизацию инфраструктуры.
По мнению Мирзиёева, важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты.
«Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов».
Также лидер Узбекистана выразил заинтересованность в расширении практического взаимодействия в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, «зеленое» развитие, энергетика и безбарьерная электронная торговля.
«Рассчитываем принять участие в совместных проектах Исследовательской группы БРИКС по искусственному интеллекту для упреждения возможных рисков и разработки единых стандартов управления в этой сфере».
Кроме того, глава РУз сообщил о готовности подключиться к создаваемому Центру компетенций БРИКС при ЮНИДО — Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также предложенной Инвестиционной платформе.
«Совместно с партнерами по БРИКС рассчитываем тесно работать над усилением транспортной взаимосвязанности, созданием новых трансконтинентальных коридоров, формированием надежных логистических цепочек поставок, развитием системы каботажных перевозок. В фокусе нашего внимания будут также вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, преодоления негативных последствий изменения климата и охраны здоровья».
Глава Узбекистана сообщил и о поддержке развития деловых контактов в рамках Объединения, предложив рассмотреть возможность подключения к Деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран.
Другие заявления президента Узбекистана
О приоритетных направлениях партнерства на пространстве БРИКС.
- Приоритетным направлением партнерства на пространстве БРИКС, безусловно, остаются вопросы противодействия угрозам и вызовам международного терроризма.
- Особое внимание следует уделить проблеме упреждения радикализации и распространения экстремистской идеологии, прежде всего среди молодежи.
О ситуации на Ближнем Востоке
- Разделяю обеспокоенность в связи с обостряющимся конфликтом на Ближнем Востоке. Он все больше трансформируется в потенциальный очаг глобального кризиса с вовлечением в него соседних стран и крупных держав.
- Мы с болью в сердце воспринимаем беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе и Ливане. Никакие политические цели не могут оправдать невинные жертвы среди мирного населения, особенно среди детей.
- Сегодня безотлагательными задачами являются незамедлительное прекращение огня и оказание экстренной помощи пострадавшим.
- Единственным решением израильско-палестинской проблемы остается мирное урегулирование конфликта по принципу «два государства для двух народов».
О проблеме Афганистана
- Наша общая задача — не изолировать, а помочь афганскому народу, нынешним властям этой страны в решении насущных проблем социально-экономического развития, мирного строительства и прогресса.
- В заключение Шавкат Мирзиёев выразил готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития.