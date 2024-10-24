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Мирзиёев: Узбекистан будет эффективно использовать новые возможности БРИКС

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан будет эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках БРИКС, заявил Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» в Казани.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана отметил, что в ходе продуктивного российского председательства узбекская сторона приняла активное участие в ряде мероприятий БРИКС: молодежном саммите, спортивных играх, юридическом и парламентском форумах, встрече высокого уровня в области безопасности и других.

«Мы намерены и далее активно углублять партнерские связи с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого Объединения».

сказал он.

Глава Узбекистана выразил сожаление, что сегодня мир стремительно идет к расколу, указав на рост числа войн и конфликтов, приносящих людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери.

Он отметил, что фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами.

В этих условиях БРИКС, действуя на основе таких принципов, как равноправие, внеблоковость, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства, подчеркнул узбекский лидер.

Он выразил убежденность, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли ООН.

«Поддерживаю прозвучавшие призывы к достижению глобального компромисса путем конструктивного диалога, свободного от геополитического соперничества, национального эгоизма и идеологической предвзятости».

сказал Мирзиёев.

По его мнению, настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога в форматах «Юг-Юг» и «Север-Юг».

Также глава Узбекистана сообщил, что республика разделяет фундаментальную приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики.

Речь идет прежде всего о поддержке национальных программ развивающихся стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизацию инфраструктуры.

По мнению Мирзиёева, важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты.

«Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов».

сообщил он.

Также лидер Узбекистана выразил заинтересованность в расширении практического взаимодействия в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, «зеленое» развитие, энергетика и безбарьерная электронная торговля.

«Рассчитываем принять участие в совместных проектах Исследовательской группы БРИКС по искусственному интеллекту для упреждения возможных рисков и разработки единых стандартов управления в этой сфере».

добавил он.

Кроме того, глава РУз сообщил о готовности подключиться к создаваемому Центру компетенций БРИКС при ЮНИДО — Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также предложенной Инвестиционной платформе.

«Совместно с партнерами по БРИКС рассчитываем тесно работать над усилением транспортной взаимосвязанности, созданием новых трансконтинентальных коридоров, формированием надежных логистических цепочек поставок, развитием системы каботажных перевозок. В фокусе нашего внимания будут также вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, преодоления негативных последствий изменения климата и охраны здоровья».

подчеркнул он.

Глава Узбекистана сообщил и о поддержке развития деловых контактов в рамках Объединения, предложив рассмотреть возможность подключения к Деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран.

Другие заявления президента Узбекистана

О приоритетных направлениях партнерства на пространстве БРИКС.

  • Приоритетным направлением партнерства на пространстве БРИКС, безусловно, остаются вопросы противодействия угрозам и вызовам международного терроризма.
  • Особое внимание следует уделить проблеме упреждения радикализации и распространения экстремистской идеологии, прежде всего среди молодежи.

О ситуации на Ближнем Востоке

  • Разделяю обеспокоенность в связи с обостряющимся конфликтом на Ближнем Востоке. Он все больше трансформируется в потенциальный очаг глобального кризиса с вовлечением в него соседних стран и крупных держав.
  • Мы с болью в сердце воспринимаем беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе и Ливане. Никакие политические цели не могут оправдать невинные жертвы среди мирного населения, особенно среди детей.
  • Сегодня безотлагательными задачами являются незамедлительное прекращение огня и оказание экстренной помощи пострадавшим.
  • Единственным решением израильско-палестинской проблемы остается мирное урегулирование конфликта по принципу «два государства для двух народов».

О проблеме Афганистана

  • Наша общая задача — не изолировать, а помочь афганскому народу, нынешним властям этой страны в решении насущных проблем социально-экономического развития, мирного строительства и прогресса.
  • В заключение Шавкат Мирзиёев выразил готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития.

Шавкат Мирзиеев