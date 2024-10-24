Лукашенко отметил упрямство Зеленского в вопросе переговоров с Россией

«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что западные союзники Киева не могут так просто отказать Зеленскому (чей срок президентских полномочий истек 20 мая) в помощи, так как бояться потерять лицо. Хотя именно это вынудило бы украинского лидера как можно скорее закончить конфликт, считает глава республики.
При этом на Западе, в отличие от Украины, видят ситуацию на фронте реалистично, отметил Лукашенко. По его словам, союзники Киева понимают, что вскоре может наступить крах страны, который будет означать крах всего коллективного Запада. В связи с этим Вашингтон и Брюссель подталкивают Зеленского к перемирию.
«Поэтому вот сейчас такой момент, когда идет эта ломка и зашевелился он (Зеленский. — Ред.) чуть раньше. Это призыв фактически к мирным переговорам», — сказал Лукашенко.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям» в пятницу, 25 октября, в 00:00.
16 октября Зеленский представил на рассмотрение рады «план победы» из пяти пунктов, по которому Украина должна вступить в НАТО уже сейчас и направить свои войска на территорию России. Представители украинского парламента назвали такой план оторванным от реальности.
В Кремле заявили, что украинский лидер выдает за мирную инициативу продолжение продиктованной Соединенными Штатами политики, предполагающей ведение боевых действий до последнего украинца.
До этого, 11 октября, газета The Washington Post сообщила, что президент Украины на фоне успехов Российской армии стал более открыт к теме переговоров с РФ. Он продолжает настаивать, чтобы конфликт завершился на условиях Киева, но позиции страны за последний год ослабли.
18 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия нуждается в долгосрочном и прочном урегулировании конфликта на Украине, а не в кратком перемирии. Диалог об этом Москва готова вести только на базе стамбульских соглашений 2022 года, указал он.
Последний раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.