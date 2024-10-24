Лукашенко отметил упрямство Зеленского в вопросе переговоров с Россией

При этом на Западе, в отличие от Украины, видят ситуацию на фронте реалистично, отметил Лукашенко. По его словам, союзники Киева понимают, что вскоре может наступить крах страны, который будет означать крах всего коллективного Запада. В связи с этим Вашингтон и Брюссель подталкивают Зеленского к перемирию.