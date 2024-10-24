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Правительство обещает единовременную выплату семьям с тяжело больными детьми

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты объявило о новом пакете поддержки, разработанном с помощью партнеров по развитию, для семей с детьми с тяжелыми формами недееспособности. Речь идет о выплате около 5500 таких семей единовременного пособия в размере 3000 леев.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в ведомстве, уже в ноябре данную денежную выплату получат 5519 детей. Для ее получения родителям тяжелобольных детей не нужно будет обращаться в Национальную кассу социального страхования (НКСС) и подавать заявление или подтверждающие документы. Выплату можно будет получить в почтовых отделениях по всей стране в течение ноября.

Все семьи-бенефициары указанной программы получат от правительства уведомления о способе получения выплаты и о том, куда они могут за ней обратиться.

Ранее кабмин также анонсировал выплату единовременного пособия в размере 2300 леев 31 022 пенсионерам с трудовым стажем более 40 лет.

экономика