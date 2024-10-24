Правительство обещает единовременную выплату семьям с тяжело больными детьми

Как сообщили в ведомстве, уже в ноябре данную денежную выплату получат 5519 детей. Для ее получения родителям тяжелобольных детей не нужно будет обращаться в Национальную кассу социального страхования (НКСС) и подавать заявление или подтверждающие документы. Выплату можно будет получить в почтовых отделениях по всей стране в течение ноября.